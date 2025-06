BALADE DÉCOUVERTE DE LA PLAGE À VÉLO Office de Tourisme Torreilles 1 juillet 2025 09:00

Pyrénées-Orientales

BALADE DÉCOUVERTE DE LA PLAGE À VÉLO Office de Tourisme Espace Capellans Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-08-26 11:00:00

2025-07-01

2025-07-15

2025-08-12

2025-08-26

Les gardes du littoral vous proposent de découvrir, à vélo, une des dernière zone littorale sauvage de Méditerranée.

Office de Tourisme Espace Capellans

Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

The coastal guards invite you to discover, by bike, one of the last wild coastal areas in the Mediterranean.

German :

Die Küstenwache bietet Ihnen die Möglichkeit, eine der letzten unberührten Küstenregionen des Mittelmeers mit dem Fahrrad zu erkunden.

Italiano :

Le guardie costiere vi invitano a scoprire in bicicletta una delle ultime zone costiere selvagge del Mediterraneo.

Espanol :

Los guardacostas le invitan a descubrir en bicicleta una de las últimas zonas costeras salvajes del Mediterráneo.

