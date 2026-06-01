Lachaussée

Balade découverte de la réserve naturelle

Lachaussée Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Avec Nicolas Avril, animateur nature au CEN Lorraine.

Bel itinéraire pour cette balade guidée sur le petit circuit de 6 km de la réserve naturelle dans une ambiance de prairies, de marais, de haies, de mares, et de roselières et d’eau libre. En chemin, venez découvrir, au hasard des observations, quelques-unes des richesses de la réserve naturelle et profiter de ses ambiances sonores printanières. Prêt de jumelles. Prévoir repas tiré du sac de type auberge espagnole .

Réservation au 03.87.03.00.97 jusqu’au 11 juin 2026 (inclus). Site internet pour la réservation/l’inscription animation@cen-lorraine.frTout public

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Lachaussée 55210 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

With Nicolas Avril, nature coordinator at CEN Lorraine.

A beautiful itinerary for this guided walk along the 6 km circuit of the nature reserve, in an atmosphere of meadows, marshes, hedges, ponds, reed beds and open water. Along the way, you’ll discover some of the nature reserve’s treasures and enjoy its springtime soundscapes. Binoculars available. Bring your own packed lunch.

Reservations on 03.87.03.00.97 up to and including June 11, 2026. Reservation/registration website: animation@cen-lorraine.fr

L’événement Balade découverte de la réserve naturelle Lachaussée a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COEUR DE LORRAINE