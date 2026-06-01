Balade-découverte de la Voie Sarde, Eglise de Saint Sulpice (2h A/R), Saint-Sulpice

Balade-découverte de la Voie Sarde Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise de Saint Sulpice (2h A/R) Savoie

Bonnes chaussures à prévoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La voie sarde est une ancienne route pavée franchissant la montagne de l’Epine très appréciée des randonneurs. Elle est pourvue d’aménagements structurels relevant du petit patrimoine (murs de soutènement, dallage) dont la période de construction remonte à 1735. Lauréate de la mission Bern en 2022, ce site fait l’objet d’une restauration par la commune de Saint Sulpice, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et la Fédération des Professionnels de la Pierre Sèche.

Durée 2h. Rendez-vous parking de l’église, inscription sur place.

Eglise de Saint Sulpice (2h A/R) chemin du crucifix – 73160 Saint Sulpice Saint-Sulpice 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://saintsulpice73.fr/la-voie-sarde-a-saint-sulpice-savoie/

La voie sarde est une ancienne route pavée franchissant la montagne de l’Epine très appréciée des randonneurs. Elle est pourvue d’aménagements structurels relevant du petit patrimoine (murs de dont à…

jean-christophe.pozo©