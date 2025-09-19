Balade-découverte de l’architecture moderne du centre de Saint-Denis Médiathèque du centre-ville Saint-Denis

Balade-découverte de l’architecture moderne du centre de Saint-Denis Vendredi 19 septembre, 18h00 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Niché en plein cœur de Saint-Denis, le centre-ville se dévoile comme l’une des plus fascinantes collections d’architecture moderne d’Île-de-France. Si la basilique, sépulture des rois et reines de France, est bien connue, c’est le centre reconstruit que nous vous invitons à explorer à travers une balade proposée pendant les Journées européennes du patrimoine (JEP).

Partez à la découverte des merveilles architecturales de ce quartier unique, où se croisent les visions de grands noms tels qu’Oscar Niemeyer, Renée Gailhoustet, Jean et Maria Deroche, Roland Simounet et bien d’autres.

La ZAC Basilique illustre une initiative audacieuse visant à combiner un centre-ville historique et une ambition architecturale humaniste. Entre 1975 et 1994, près de 1 600 logements ont vu le jour, transformant ce quartier en un espace vibrant, où l’originalité des constructions et la qualité des espaces publics invitent à la flânerie.

Au fil de cette visite, questionnons-nous sur l’évolution du projet initial, qui a connu des évolutions majeures au fil des années. Quelles perspectives se dessinent pour la ZAC Basilique ? Quels éléments de la vision originale perdurent ?

Au programme : un circuit patrimonial et architectural à travers une dizaine d’îlots réhabilités, en passant par la halle du plus grand marché du département, un hôtel de ville chimérique, un parking automobile primé, un étrange champignon en toile, etc.

La visite commencera au niveau de l’actuelle médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, située 4 place de la Légion d’honneur, pour se terminer à l’ancienne poste, située place du 8 mai 1945 et destinée à être reconvertie en nouvelle médiathèque centrale.

Médiathèque du centre-ville 4 place de la Légion d'honneur, Saint-Denis

La médiathèque Centre-ville est installée depuis 1925 dans les locaux d'une ancienne école de pré-apprentissage. Celle-ci avait été construite à la place de l'Hôtel Dieu de la ville, démoli en 1905. Aujourd'hui, dans l'actuel espace musique au sous-sol, on peut encore voir les caves voûtées de l'Hôtel Dieu.

La médiathèque Centre-ville propose:

Deux espaces multimédia, dont un pour les plus jeunes

Une salle d’activités pour participer à des spectacles, des rencontres, des lectures, des projections, ou des tournois de jeux vidéo…

Une soixantaine de places de travail

Des instruments de musique et des partitions en prêt

Des livres en anglais, espagnol, arabe et allemand

100 000 documents patrimoniaux, dont 6 000 qualifiés de rares et précieux, en consultation sur place Métro 13 : station Saint-Denis-Basilique

Bus 153, 239 et 253 : arrêt Porte de Paris – Stade de France

Circuit patrimonial et architectural

© Hugo Trutt