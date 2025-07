Balade découverte de l’estran Hauteville-sur-Mer

Balade découverte de l’estran

30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-25 14:00:00

2025-07-25

Découverte de l’estran en partant du bureau d’information touristique.

English : Balade découverte de l’estran

Discover the foreshore starting from the tourist information office.

German :

Entdeckung der Steilküste ausgehend vom Touristeninformationsbüro.

Italiano :

Scoprite la battigia partendo dall’ufficio informazioni turistiche.

Espanol :

Descubra la costa desde la oficina de información turística.

