Balade découverte de l’étang de Langouarde. Le Porge

Au fil d’une balade, découvrez les mystères de l’étang de Langouarde, du canal des Étangs et des paysages préservés qui les entourent. Découvrez une biodiversité étonnante, des histoires méconnues et rencontrez des acteurs de la préservation de ce territoir une sortie idéale pour se ressourcer au coeur de la nature.

Dès 12 ans !

Réservation et inscription obligatoire auprès du Parc naturel régional Médoc contact@pnr-medoc.fr

Merci d’indiquer le nom de l’animation, la date, le nombre de places souhaitées (avec l’âge des enfants) ainsi que votre numéro de téléphone pour confirmation. .

