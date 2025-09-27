Balade découverte de Longueil Longueil

Balade découverte de Longueil Longueil samedi 27 septembre 2025.

Balade découverte de Longueil

parking du parc Oterloro Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Découvrez le village de Longueil lors d’une balade accompagnée et tout ça au profit du téléthon ! .

parking du parc Oterloro Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 43 62 85 51

English : Balade découverte de Longueil

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade découverte de Longueil Longueil a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux