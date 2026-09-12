Balade découverte de Saint-Jean-Ligoure, Bourg de Saint-Jean-Ligoure, Saint-Jean-Ligoure

Informations pratiques

Balade découverte de Saint-Jean-Ligoure Dimanche 20 septembre, 14h30 Bourg de Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Gratuit, places limitées. Sur réservation obligatoire, auprès de l’Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Avis aux curieux désireux de voyager dans le temps : Anne-Marie Cubertafon, greeter et habitante passionnée de Saint-Jean-Ligoure, vous donne rendez-vous pour découvrir les richesses historiques de son village.

Église, châteaux, jardin anglais, passé équestre, sources et vierges protectrices jalonneront cette visite à la rencontre d’un patrimoine aussi discret que surprenant.

Bourg de Saint-Jean-Ligoure 87260 Saint-Jean-Ligoure Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 88 29 87 89 http://www.tourisme-pays-de-nexon.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 58 28 44 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.visitlimousin.com/pays-de-nexon-monts-de-chalus/sejourner/billetterie/ »}] Charmant petit village préservé et restauré avec ses maisons anciennes, son château du XIIe siècle, son église remarquable et son petit patrimoine. Parking de la mairie.

Avis à tous les curieux désireux de voyager dans le temps : Anne-Marie Cubertafon, greeter et habitante passionnée de Saint-Jean-Ligoure, vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir les de son…

©B.Mauger