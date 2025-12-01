Balade découverte de St Jean-le-Thomas Atelier du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas

Balade découverte de St Jean-le-Thomas

Atelier du Bout de la Mer 13 chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 15:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Balade découverte à travers le village de Saint-Jean-le-Thomas. Visite commentée par l’artiste Mathilde Loisel. .

Atelier du Bout de la Mer 13 chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11 mloiseldeldycke@free.fr

English : Balade découverte de St Jean-le-Thomas

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade découverte de St Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts