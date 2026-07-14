Balade découverte des algues à Vaucottes Route de la Plage Vattetot-sur-Mer

Informations pratiques

Vattetot-sur-Mer

Balade découverte des algues à Vaucottes

Route de la Plage Plage de Vaucottes (se garer sur le parking dédié route de La Plage) Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-17 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-28 2026-08-30 2026-09-02

Partez à la découverte des algues et explorez l’estran normand lors d’une immersion sensorielle unique entre falaises et mer.

Au départ de Vaucottes, apprenez à identifier et cueillir les macro-algues comestibles dans une zone protégée.

Durée 3h

Matériel prêté pour la balade ciseaux, sceau pour la cueillette, ustensile pour préparer votre tartare

Matériel fourni petit pot pour ramener votre tartare d’algues, ingrédients pour préparer votre tartare d’algues

Equipements pour votre confort et bénéficier de la meilleur expérience possible bottes ou chaussures allant dans l’eau

Niveau de difficulté Facile, adapté aux enfants à partir de 6 ans

Cette balade nécessite que l’on puisse se déplacer sur les galets et sur le platier (présence de roche, de trou et d’algues) . .

Route de la Plage Plage de Vaucottes (se garer sur le parking dédié route de La Plage) Vattetot-sur-Mer 76111 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80 infos@alyferm.fr

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English : Balade découverte des algues à Vaucottes

L’événement Balade découverte des algues à Vaucottes Vattetot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Seine-Maritime Attractivité