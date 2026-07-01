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Balade découverte des algues à Yport Plage d’Yport Devant cabane SNSM Yport

samedi 18 juillet 2026 · Plage d'Yport Devant cabane SNSM · Yport

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Plage d'Yport Devant cabane SNSM
Adresse
7 Boulevard Alexandre Dumont
Ville
76111 Yport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Yport

Balade découverte des algues à Yport

Plage d’Yport Devant cabane SNSM 7 Boulevard Alexandre Dumont Yport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-16 2026-08-27 2026-08-31 2026-09-03

Partez à la découverte des algues et explorez l’estran normand lors d’une immersion sensorielle unique entre falaises et mer.
Au départ d’Yport, apprenez à identifier et cueillir les macro-algues comestibles dans une zone protégée.
Durée 3h
Matériel prêté pour la balade ciseaux, sceau pour la cueillette, ustensile pour préparer votre tartare
Matériel fourni petit pot pour ramener votre tartare d’algues, ingrédients pour préparer votre tartare d’algues
Equipements pour votre confort et bénéficier de la meilleur expérience possible bottes ou chaussures allant dans l’eau
Niveau de difficulté Facile, adapté aux enfants à partir de 6 ans
Cette balade nécessite que l’on puisse se déplacer sur les galets et sur le platier (présence de roche, de trou et d’algues) .
Attention en bord de mer il fait souvent plus frais que dans les villes et en fin de journée la température peut chuter à l’approche du coucher du soleil, prévoyez un petit sac à dos pour emmener un pull et un coupe vent mais prévoyez également lunettes de soleil et chapeau .   .

Plage d’Yport Devant cabane SNSM 7 Boulevard Alexandre Dumont Yport 76111 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80  infos@alyferm.fr

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English : Balade découverte des algues à Yport

L’événement Balade découverte des algues à Yport Yport a été mis à jour le 2026-07-09 par Seine-Maritime Attractivité