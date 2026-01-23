Balade Découverte des Algues Domaine du Cap Fréhel Plévenon
Balade Découverte des Algues Domaine du Cap Fréhel Plévenon jeudi 5 février 2026.
Balade Découverte des Algues
Domaine du Cap Fréhel 6 Rue du Cap Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 14:00:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Aller à la rencontre des algues et apprendre à les identifier en les regardant et les goûtant et en échangeant .
Domaine du Cap Fréhel 6 Rue du Cap Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 43 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade Découverte des Algues Plévenon a été mis à jour le 2026-01-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme