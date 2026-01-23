Balade Découverte des Algues Domaine du Cap Fréhel Plévenon

Balade Découverte des Algues

Domaine du Cap Fréhel 6 Rue du Cap Plévenon Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-05 14:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Aller à la rencontre des algues et apprendre à les identifier en les regardant et les goûtant et en échangeant .

Domaine du Cap Fréhel 6 Rue du Cap Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 43 37

