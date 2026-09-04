Balade découverte des baies sauvages et oiseaux du bocage – Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Balade découverte des baies sauvages et oiseaux du bocage – Ferme-musée du Cotentin

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 16:00:00

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-26

Avec Jocelyn Desmares, balade découverte des baies sauvages dans le bocage.

À l’automne, les baies sauvages constituent une ressource essentielle pour de nombreux oiseaux : merles, grives, fauvettes, mésanges… Préserver le bocage, c’est donc préserver cette précieuse source de nourriture, particulièrement importante pour les oiseaux migrateurs. Une richesse que l’on peut découvrir en parcourant les « chasses », ces chemins creux du Cotentin.

Au retour de la balade, dégustation de tisane.

Durée : environ 1h30. 3€/pers + billet d’entrée au musée ou pass annuel .

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

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English : Balade découverte des baies sauvages et oiseaux du bocage – Ferme-musée du Cotentin

L’événement Balade découverte des baies sauvages et oiseaux du bocage – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-09-04 par Réseau Sites et Musées