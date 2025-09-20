Balade découverte des capitelles vénéjanaises Espace Maurice Fost Vénéjan

Gratuit. Accès libre, sans réservation. Pensez à bien vous chausser.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Balade de 5 km et 100 m de dénivelé, au départ de l’Espace Maurice Fost à Vénéjan pour la découverte des capitelles.

Randonnée ouverte à tous, heure du départ à confirmer. En cas de mauvais temps, reportée au dimanche 21 septembre.

Activité proposée par l’association « Les Minots d’Antan ».

Espace Maurice Fost 650 Rte de la Gare, 30200 Vénéjan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 0466792508 https://www.venejan.fr Espace anciennement industriel réhabilité en espace de réunion Parking en accès libre

