Balade Découverte des Champignons Mézeray

Balade Découverte des Champignons

Place de l’Eglise Mézeray Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 17:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Découverte des champignons

Balade, de 6 à 8 km sur les chemins pédestres de Mézeray. Observation à de la nature .

Place de l’Eglise Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02 jeanclaude.gravier@orange.fr

English :

Mushroom discovery

German :

Entdeckung der Pilze

Italiano :

Alla scoperta dei funghi

Espanol :

Descubrir las setas

