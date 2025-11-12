Balade Découverte des Champignons Mézeray
Balade Découverte des Champignons Mézeray mercredi 12 novembre 2025.
Place de l’Eglise Mézeray Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 17:30:00
2025-11-12
Découverte des champignons
Balade, de 6 à 8 km sur les chemins pédestres de Mézeray. Observation à de la nature .
Place de l’Eglise Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02 jeanclaude.gravier@orange.fr
English :
Mushroom discovery
German :
Entdeckung der Pilze
Italiano :
Alla scoperta dei funghi
Espanol :
Descubrir las setas
L’événement Balade Découverte des Champignons Mézeray a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe