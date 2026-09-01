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AGENDA · Mézeray

Balade Découverte des Champignons Place de l’église 72270 Mézeray Mézeray

mardi 22 septembre 2026 · Place de l'église 72270 Mézeray · Mézeray

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de l'église 72270 Mézeray
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
72270 Mézeray
Département
Sarthe
Tarif
3 3

Mézeray

Balade Découverte des Champignons

Place de l’église 72270 Mézeray Place de l’Eglise Mézeray Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22 16:30:00

Date(s) :
2026-09-22

Découverte des champignons
Balade, de 6 à 8 km sur les chemins pédestres de Mézeray. Observation à de la nature   .

Place de l’église 72270 Mézeray Place de l’Eglise Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Mushroom discovery

L’événement Balade Découverte des Champignons Mézeray a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Sarthe

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