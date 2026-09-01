Balade Découverte des Champignons Place de l’église 72270 Mézeray Mézeray
mardi 22 septembre 2026 · Place de l'église 72270 Mézeray · Mézeray
Informations pratiques
Mézeray
Balade Découverte des Champignons
Place de l’église 72270 Mézeray Place de l’Eglise Mézeray Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22 16:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Découverte des champignons
Balade, de 6 à 8 km sur les chemins pédestres de Mézeray. Observation à de la nature .
Place de l’église 72270 Mézeray Place de l’Eglise Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Mushroom discovery
L’événement Balade Découverte des Champignons Mézeray a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Sarthe
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