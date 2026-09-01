Balade Découverte des Champignons Place de l’église 72270 Mézeray Mézeray

Informations pratiques

Mézeray

Balade Découverte des Champignons

Place de l’église 72270 Mézeray Place de l’Eglise Mézeray Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-22 16:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Découverte des champignons

Balade, de 6 à 8 km sur les chemins pédestres de Mézeray. Observation à de la nature .

Place de l’église 72270 Mézeray Place de l’Eglise Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Mushroom discovery

L’événement Balade Découverte des Champignons Mézeray a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Sarthe