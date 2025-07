Balade découverte des chauves-souris Chanteuges

Balade découverte des chauves-souris Chanteuges jeudi 7 août 2025.

Balade découverte des chauves-souris

Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Venez découvrir les chauves-souris lors d’une balade au départ du prieuré de Chanteuges.

.

Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 accueil@haut-allier.com

English :

Come and discover bats on a walk starting from Chanteuges priory.

German :

Entdecken Sie die Fledermäuse bei einem Spaziergang ab dem Priorat von Chanteuges.

Italiano :

Venite a scoprire i pipistrelli in una passeggiata che parte dal priorato di Chanteuges.

Espanol :

Venga a descubrir los murciélagos en un paseo que parte del priorato de Chanteuges.

L’événement Balade découverte des chauves-souris Chanteuges a été mis à jour le 2025-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier