Balade découverte des indices de présence de la loutre d’Europe RDV Maison des Grands Lacs Montsauche-les-Settons

RDV Maison des Grands Lacs A côté du barrage des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

2025-11-12

Balade découverte des indices de présence de la loutre d’Europe A 14h30, rendez-vous à la Maison des Grands Lacs, à côté du barrage des Settons à Montsauche les Settons. A partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée environ 2h. Gratuit. Matériel requis bottes ou chaussures de terrain, vêtements de terrain. Matériel conseillé jumelles. Sur inscription à l’Office de Tourisme .

RDV Maison des Grands Lacs A côté du barrage des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00

