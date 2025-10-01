Balade découverte des plantes comestibles Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux
Balade découverte des plantes comestibles Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux mercredi 1 octobre 2025.
Balade découverte des plantes comestibles Mercredi 1 octobre, 16h00 Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes
Sur inscription : mead@mouans-sartoux.net ou 04 22 10 52 74
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T18:00:00
Fin : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T18:00:00
Découvrez les plantes comestibles, comment les reconnaître, les cueillir, les uiliser!
Précision : le public doit être en capacité de faire une balade au pas de 2h
Mouans-Sartoux 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avec une spécialiste, explorez les plantes comestibles lors d’une balade en nature