Balade découverte des plantes comestibles Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux

Balade découverte des plantes comestibles Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux mercredi 1 octobre 2025.

Balade découverte des plantes comestibles Mercredi 1 octobre, 16h00 Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes

Sur inscription : mead@mouans-sartoux.net ou 04 22 10 52 74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Fin : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Découvrez les plantes comestibles, comment les reconnaître, les cueillir, les uiliser!

Précision : le public doit être en capacité de faire une balade au pas de 2h

Mouans-Sartoux 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec une spécialiste, explorez les plantes comestibles lors d’une balade en nature