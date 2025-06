Balade découverte des plantes de sorcières avec Dominique l’Apothicaire Port de Doëlan, Rive Droite Clohars-Carnoët 26 juin 2025 14:30

Finistère

Balade découverte des plantes de sorcières avec Dominique l’Apothicaire Port de Doëlan, Rive Droite Devant la Capitainerie Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 14:30:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Découvrez Doëlan au Moyen-Âge avec Dominique l’Apothicaire né en 1356.

A la recherche d’une aventure unique, venez parcourir les sentiers côtiers et plongez dans l’univers des plantes de sorcières. Laissez vous séduire par l’humour de Dominique à travers des histoires et légendes captivantes. N’oubliez pas de lui demander la fameuse recette de l’Elixir de Longue Vie, cela pourrait changer votre vie. Pour conclure cette journée inoubliable, vous visiterez son jardin écologique. Profitez d’une discussion conviviale autour d’un verre de cidre et d’une surprise gourmande.

Réservation par SMS au 06 30 79 93 13. .

Port de Doëlan, Rive Droite Devant la Capitainerie

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 79 93 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade découverte des plantes de sorcières avec Dominique l’Apothicaire Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS