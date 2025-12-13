Balade découverte des plantes médicinales, cueillette et remède naturel Montboucher-sur-Jabron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-03-07
Découvrez les plantes sauvages et médicinales et apprenez à transformer votre cueillette en remède naturel
Thème du jour extrait alcoolique
Balade à Viviers Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 14 15 mjc.montboucher@gmail.com
Discover wild and medicinal plants and learn how to transform your harvest into a natural remedy
Today’s theme: alcoholic extract
