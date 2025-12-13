Balade découverte des plantes médicinales, cueillette et remède naturel Montboucher-sur-Jabron

Balade découverte des plantes médicinales, cueillette et remède naturel

Balade à Viviers Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez les plantes sauvages et médicinales et apprenez à transformer votre cueillette en remède naturel

Thème du jour extrait alcoolique

.

Balade à Viviers Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 14 15 mjc.montboucher@gmail.com

English :

Discover wild and medicinal plants and learn how to transform your harvest into a natural remedy

Today’s theme: alcoholic extract

