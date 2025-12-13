Balade découverte des plantes médicinales , cueillette et remède naturel Balade à Puygiron Montboucher-sur-Jabron

Balade découverte des plantes médicinales , cueillette et remède naturel

Balade à Puygiron 325 rue Saint Martin Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

2026-04-18

Découvrez les plantes sauvages et médicinales, apprenez à les cueillir et les transformer en remède naturel sur place.

Thème du jour Vinaigre de plante fraîche

English :

Discover wild and medicinal plants, learn how to pick them and transform them into natural remedies on the spot.

Today’s theme: Fresh plant vinegar

