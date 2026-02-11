Balade Découverte des plantes médicinales Roussas

Balade Découverte des plantes médicinales

Rdv au parking Route du sanctuaire Roussas Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Partez à la rencontre des plantes médicinales de Drôme Provençale. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent.

La balade a lieu sur la commune de Roussas, village perché entre Montélimar et Grignan.

Rdv au parking Route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@doroterra.com

English :

Discover the medicinal plants of Drôme Provençale. Discover the virtues, uses and secrets of healing wild plants.

The walk takes place in the commune of Roussas, a village perched between Montélimar and Grignan.

