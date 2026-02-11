Balade Découverte des plantes médicinales Roussas
Balade Découverte des plantes médicinales Roussas dimanche 29 mars 2026.
Balade Découverte des plantes médicinales
Rdv au parking Route du sanctuaire Roussas Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Partez à la rencontre des plantes médicinales de Drôme Provençale. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent.
La balade a lieu sur la commune de Roussas, village perché entre Montélimar et Grignan.
Rdv au parking Route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@doroterra.com
English :
Discover the medicinal plants of Drôme Provençale. Discover the virtues, uses and secrets of healing wild plants.
The walk takes place in the commune of Roussas, a village perched between Montélimar and Grignan.
L'événement Balade Découverte des plantes médicinales Roussas a été mis à jour le 2026-02-11