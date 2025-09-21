Balade découverte des plantes sauvages 74 Chem. de Beaupuy Périgueux

Balade découverte des plantes sauvages 21 septembre – 17 novembre 74 Chem. de Beaupuy Dordogne

Tarifs : Adulte 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-11-17T15:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

Je vous propose une pause nature dans le jardin de Madame Pâquerette, à la rencontre des plantes communes de nos jardins. Ces plantes que l’on arrache et que l’on piétine quand on ne les connaît pas, et pourtant, elles font parties de notre patrimoine !

Utilisées depuis la préhistoire pour leurs vertus médicinales ou comestibles, elles vous surprendront ! Nous prendrons le temps de les observer, de les toucher, de les sentir, afin d’aiguiser votre regard et de comprendre les différentes parties qui composent la plante.

Un carnet sera offert aux participants pour coller les plantes et garder une trace de cette rencontre, et pour y inscrire les critères botaniques, les propriétés médicinales, culinaires, les différents usages et légendes.

Prêt.e pour ouvrir les yeux sur ce nouveau monde ?

Durée : 2h00

Activité organisée par Floriane – Herbaliste animatrice nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-decouverte-des-plantes-sauvages-3923

74 Chem. de Beaupuy Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

