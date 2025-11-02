Balade découverte des plantes sauvages Bérulle
Balade découverte des plantes sauvages
4 rue du Faubourg Bérulle Aube
Dimanche 2 novembre BERULLE Balade découverte des plantes sauvages . A 14h30, départ de l’abc.
Informations et réservations avec Monique Ployé au +33 (0)3 25 70 03 05 ou abc.berulle@gmail.com .
4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est +33 3 25 70 03 05 abc.berulle@gmail.com
