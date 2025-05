BALADE-DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES – Prairies Saint-Martin Rennes, 11 mai 2025, Rennes.

BALADE-DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Prairies Saint-Martin Rennes Dimanche 11 mai, 10h00 15 euros tarif plein / 12 euros tarif réduit

Partez avec nous sur les chemins des plantes sauvages comestibles ! Une balade douce, ludique et participative de 2h pour s’initier aux plantes sauvages qui nous entourent. Vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leurs vertus, leurs goûts, comment les cuisiner ainsi que les précautions à prendre lors des cueillettes. Une introduction qui vous permettra de faire vos premiers pas au cœur des secrets du monde végétal. Nous finissons toujours par une petite dégustation des plantes et un temps d’échange pour qui le souhaite.

Les activités sont maintenues même s’il pleut, couvrez-vous en ce sens ! (Chaussures adaptées, parapluie).

Si vous ne pouvez plus participer à l’activité, vous pouvez offrir votre billet à vos ami-es, famille, et ceci à n’importe quel moment et sans nous prévenir

Les balades sont ouvertes et accessibles à tout le monde, quel que soit votre âge ou votre niveau de connaissance des plantes sauvages. Les enfants sont les bienvenus, mais sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Notez néanmoins que la pédagogie appliquée est destinée à un public à partir de 9 ans. Gratuit pour les -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-11T12:00:00.000+02:00

https://www.billetweb.fr/balade-decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-prairies-saint-martin6

Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin, Rue Charles Beslay, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine