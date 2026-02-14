Balade découverte des plantes sauvages comestibles, Vallée de la Chézine, Saint-Herblain

Balade découverte des plantes sauvages comestibles 15 février – 21 juin Vallée de la Chézine Loire-Atlantique

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:30:00+01:00

Fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Partez avec nous sur les chemins des plantes sauvages comestibles ! Une balade douce, ludique et participative de 1h30 pour s’initier aux plantes sauvages qui nous entourent. Vous apprendrez à les reconnaître et découvrirez leurs vertus, leurs goûts, comment les cuisiner ainsi que les précautions à prendre lors des cueillettes. Une introduction qui vous permettra de faire vos premiers pas au cœur des secrets du monde végétal.

Les activités sont maintenues même s’il pleut, couvrez-vous en ce sens ! (Chaussures adaptées, parapluie).

Si vous ne pouvez plus participer à l’activité, vous pouvez offrir votre billet à vos ami-es, famille, et ceci à n’importe quel moment et sans nous prévenir

Les balades sont ouvertes et accessibles à tout le monde, quel que soit votre âge ou votre niveau de connaissance des plantes sauvages. Les enfants sont les bienvenus, mais sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. Notez néanmoins que la pédagogie appliquée est destinée à un public à partir de 9 ans. Gratuit pour les -12 ans.

Inscription sur https://www.par-chemins.fr

Les sorties se déroulent à la Chézine, rdv Allée des droits de l’Homme, Saint Herblain, pour le départ.

Par Chemins