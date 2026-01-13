Balade découverte des plantes sauvages du littoral dégustation sur demande

Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez les reconnaître avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Laisses de mer, pelouses de bord de mer, falaises…

Durée 2h (2h30 avec dégustation).

Réservation obligatoire. .

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

