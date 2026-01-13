Balade découverte des plantes sauvages du littoral dégustation sur demande Plouescat
Balade découverte des plantes sauvages du littoral dégustation sur demande
Plouescat Finistère
Venez les reconnaître avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Laisses de mer, pelouses de bord de mer, falaises…
Durée 2h (2h30 avec dégustation).
Réservation obligatoire. .
Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96
