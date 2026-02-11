Balade découverte des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône Châteauneuf-du-Rhône
Balade découverte des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône Châteauneuf-du-Rhône dimanche 1 mars 2026.
Rendez vous sur le parking du ball trap Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte public
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
Partez à la rencontre des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône, sur la Viarhona. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent mais aussi des arbres et des arbustes.
Rendez vous sur le parking du ball trap Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com
English :
Discover the wild and medicinal plants along the banks of the Rhône on the Viarhona. Discover the virtues, uses and secrets of medicinal wild plants, trees and shrubs.
