Balade découverte des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône Châteauneuf-du-Rhône

Balade découverte des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône

Rendez vous sur le parking du ball trap Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Partez à la rencontre des plantes sauvages et médicinales des bords du Rhône, sur la Viarhona. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent mais aussi des arbres et des arbustes.

castelnature@gmail.com

English :

Discover the wild and medicinal plants along the banks of the Rhône on the Viarhona. Discover the virtues, uses and secrets of medicinal wild plants, trees and shrubs.

