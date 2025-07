Balade découverte des plantes sauvages Le Valtin

Balade découverte des plantes sauvages Le Valtin vendredi 25 juillet 2025.

Balade découverte des plantes sauvages

Le Valtin Vosges

Après une visite de l’expo « Des plantes et des hommes », balade entre la Schlucht et les Trois Fours. Places limitées. Sur inscriptionTout public

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30

English :

After a visit to the « Des plantes et des hommes » exhibition, walk between La Schlucht and Les Trois Fours. Places limited. Registration required

German :

Nach einem Besuch der Ausstellung « Des plantes et des hommes » (Pflanzen und Menschen), Wanderung zwischen La Schlucht und Les Trois Fours. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Auf Anmeldung

Italiano :

Dopo una visita alla mostra « Des plantes et des hommes », passeggiata tra La Schlucht e Les Trois Fours. I posti sono limitati. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Tras una visita a la exposición « Des plantes et des hommes », paseo entre La Schlucht y Les Trois Fours. Plazas limitadas. Inscripción obligatoria

