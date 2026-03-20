Balade découverte des plantes sauvages Jardin de Madame Pâquerette Périgueux
Balade découverte des plantes sauvages Jardin de Madame Pâquerette Périgueux samedi 25 avril 2026.
Balade découverte des plantes sauvages
Jardin de Madame Pâquerette 74 Chemin de Beaupuy Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Cette balade est idéale pour découvrir le monde merveilleux des plantes sauvages et faire une pause nature. .
Jardin de Madame Pâquerette 74 Chemin de Beaupuy Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 02 93 67 madamepaquerette1@gmail.com
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English : Balade découverte des plantes sauvages
L’événement Balade découverte des plantes sauvages Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux