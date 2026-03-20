Balade découverte des plantes sauvages Jardin de Madame Pâquerette Périgueux

Balade découverte des plantes sauvages

Jardin de Madame Pâquerette 74 Chemin de Beaupuy Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Cette balade est idéale pour découvrir le monde merveilleux des plantes sauvages et faire une pause nature. .

Jardin de Madame Pâquerette 74 Chemin de Beaupuy Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 02 93 67 madamepaquerette1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte des plantes sauvages

L’événement Balade découverte des plantes sauvages Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux