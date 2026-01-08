Balade découverte des réserves l’étang de Chourroumillas Arcangues

Balade découverte des réserves l’étang de Chourroumillas

Réserve Naturelle Régionale Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Pour la Journée Mondiale des zones humides, découverte de la Réserve Naturelle Régionale de l´Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx), de ses milieux et de la faune qu’elle accueille. Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. .

Réserve Naturelle Régionale Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37 a.boiche@cen-na.org

