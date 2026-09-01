Balade découverte des réserves l’étang de Chourroumillas Arcangues
dimanche 27 septembre 2026 · Arcangues
Informations pratiques
Arcangues
Balade découverte des réserves l’étang de Chourroumillas
Réserve Naturelle Régionale Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par le CEN, découverte de la Réserve Naturelle Régionale de l´Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx), de ses milieux et de la faune qu’elle accueille. Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. .
Réserve Naturelle Régionale Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37 a.boiche@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade découverte des réserves l’étang de Chourroumillas
L’événement Balade découverte des réserves l’étang de Chourroumillas Arcangues a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques)
- Compétition de golf Rotary Golf one 64 La mie caline Tesla Jauréguiborde Arcangues 12 septembre 2026
- Visite commentée Sous le soleil qui chante… Arcangues 14 septembre 2026
- Marché du mercredi Arcangues 16 septembre 2026
- Compétition de golf Golf plus et les contrebandiers Jauréguiborde Arcangues 20 septembre 2026
- Concert du Choeur Gurekin Eglise Arcangues 20 septembre 2026