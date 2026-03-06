Balade découverte des secrets du bocage Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Balade découverte des secrets du bocage

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 16:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Charlotte invite les participants à une balade nature à la découverte du bocage.

Façonné par l’homme et ses activités, le bocage raconte l’histoire des usages paysans, de l’agriculture, des hommes et des femmes qui y ont travaillé.

Sur réservation. Suppl 3€/pers + billet d’entrée au musée ou pass annuel. .

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

