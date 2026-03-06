Balade découverte des secrets du bocage Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
Balade découverte des secrets du bocage Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église lundi 20 avril 2026.
Balade découverte des secrets du bocage
Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Charlotte invite les participants à une balade nature à la découverte du bocage.
Façonné par l’homme et ses activités, le bocage raconte l’histoire des usages paysans, de l’agriculture, des hommes et des femmes qui y ont travaillé.
Sur réservation. Suppl 3€/pers + billet d’entrée au musée ou pass annuel. .
Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade découverte des secrets du bocage
L’événement Balade découverte des secrets du bocage Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-03-06 par Réseau Sites et Musées