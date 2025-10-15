Balade découverte des sentiers de Bérulle (5km) Bérulle

Balade découverte des sentiers de Bérulle (5km)

1 place de l’Eglise Bérulle Aube

Mercredi 15 octobre BERULLE Balade découverte des sentiers de Bérulle (5km). A 14h30 sur le parking de l’église.

Partez à la découverte de Bérulle lors de cette balade inédite combinant trois sentiers, le sentier des Pèlerins, le sentier du cosaque et le circuit du sentier de fer. Cette balade vous fera plonger dans l’histoire locale, de la petite chapelle Sainte Reine, en passant par le ravin du cosaque, sans oublier les vestiges de l’exploitation du fer dans notre région jusqu’au Moyen-Age. Le tout au sein d’un patrimoine naturel classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique et Floristique). Un parcours qui conjugue harmonieusement mémoire, paysages et patrimoine, pour une (re)découverte du territoire de Bérulle.

Tarif 7€ collation comprise

Réservation obligatoire +33 (0)3 25 70 04 45 +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com 7 .

1 place de l’Eglise Bérulle 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

