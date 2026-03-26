Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages

Reygade Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Balade conviviale et sans difficultés, d’environ 2,5 km, à la découverte des propriétés culinaires ou thérapeutiques, passées ou présentes, des herbes, arbustes et arbres locaux sur un petit parcours d’environ 2 km, entre l’église de Reygades et le vallon de Roquecourbine

Animation nature ouverte à tous, organisée par Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V), en partenariat avec le Foyer rural de Reygades

Durée 2 h, uniquement sur réservation .

Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages

L’événement Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages Reygade a été mis à jour le 2026-03-24 par Corrèze Tourisme