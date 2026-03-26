Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages Reygade
Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages Reygade dimanche 12 avril 2026.
Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages
Reygade Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Balade conviviale et sans difficultés, d’environ 2,5 km, à la découverte des propriétés culinaires ou thérapeutiques, passées ou présentes, des herbes, arbustes et arbres locaux sur un petit parcours d’environ 2 km, entre l’église de Reygades et le vallon de Roquecourbine
Animation nature ouverte à tous, organisée par Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V), en partenariat avec le Foyer rural de Reygades
Durée 2 h, uniquement sur réservation .
Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages
L’événement Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages Reygade a été mis à jour le 2026-03-24 par Corrèze Tourisme
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