Balade – découverte du bourg de La Ronde avec le Parc naturel régional du Marais poitevin La Ronde La Ronde

Balade – découverte du bourg de La Ronde avec le Parc naturel régional du Marais poitevin La Ronde La Ronde dimanche 21 septembre 2025.

Balade – découverte du bourg de La Ronde avec le Parc naturel régional du Marais poitevin Dimanche 21 septembre, 15h30 La Ronde Charente-Maritime

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

La Ronde est un village situé au cœur du Marais poitevin. Comme dans tout village maraîchin, la présence de l’eau et l’utilisation des voies d’eau comme circulation a influencé son organisation et sa physionomie. En suivant les médiateurs du Parc du Marais poitevin au fil du ruisseau traversant le village, vous pourrez observer paysage, relief, végétation, maisons et autres bâtis, matériaux, couleurs, détails… pour comprendre et apprécier ce village du Marais poitevin, son caractère et ses spécificités.

Lieu de rendez-vous : pour le connaître, inscrivez-vous !

La Ronde 17170 La Ronde La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.laronde17.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 35 15 20 »}] La Ronde est située au nord de la Charente-Maritime, entre Niort et La Rochelle, en limite de Vendée et de Charente-Maritime ; elle marque la porte Est de la Venise verte.

Territoire d’îles et de marais exploités à partir du Moyen-Age, elle dépendait alors de l’abbaye de Maillezais que l’on atteignait en franchissant an Nord les marais et la Sèvre. A partir du milieu du XVIIème, une « levée », érigée afin de contenir les crues de La Sèvre, rend les marais désormais cultivables, source d’un fort développement. Sa place de carrefour d’échanges sera également facteur d’une phase de prospérité au XIXème siècle, à l’occasion de la valorisation des marais mouillés. C’est cette période qui lui donne l’essentiel de sa physionomie actuelle au village : deux secteurs, de part et d’autre du ruisseau, un sur l’axe majeur, l’autre autour de l’église, constitués d’un bâti patrimonial de pierre calcaire, de tuiles et de bois.

Sa situation en cœur de marais fait aujourd’hui de La Ronde un lieu privilégié du tourisme vert grâce au charme de ses canaux et de son environnement calme et accueillant, en particulier autour du site de Bazoin, nœud hydraulique majeur sur La Sèvre. Une partie de la commune est en site classé du Marais mouillé poitevin et permet à la commune de bénéficier du label Grand Site de France.

La Ronde est un village situé au cœur du Marais poitevin. Comme dans tout village maraîchin, la présence de l’eau et l’utilisation des voies d’eau comme circulation a influencé son organisation et sa…

© Mairie La Ronde