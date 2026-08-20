Balade Découverte du bourg de St Just En Bas, Point info, Saint-Just-en-Bas

Informations pratiques

Balade Découverte du bourg de St Just En Bas 19 et 20 septembre Point info Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Saint-Just-en-Bas était une très ancienne paroisse fondée par les chanoines du chapitre de Saint-Just à Lyon en 1225.

« Patrimoine en éveil » propose un circuit de découverte du Bourg, avec les principaux lieux à admirer ou visiter : l’Eglise, l’ancienne école privée, la Croix de la Grande Place, la Maison Véfour, la maison des Prébendiers, le Lavoir et la Fresque, l’ Ecole publique, La Chapelle St Roch

Point info 42990 Saint Just en bas Saint-Just-en-Bas 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Just-en-Bas était une très ancienne paroisse fondée par les chanoines du chapitre de Saint-Just à Lyon en 1225.

patrimoine en éveil