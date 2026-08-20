Balade Découverte du bourg de St Just En Bas, Point info, Saint-Just-en-Bas
samedi 19 septembre 2026 · Point info · Saint-Just-en-Bas
Informations pratiques
Balade Découverte du bourg de St Just En Bas 19 et 20 septembre Point info Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Saint-Just-en-Bas était une très ancienne paroisse fondée par les chanoines du chapitre de Saint-Just à Lyon en 1225.
« Patrimoine en éveil » propose un circuit de découverte du Bourg, avec les principaux lieux à admirer ou visiter : l’Eglise, l’ancienne école privée, la Croix de la Grande Place, la Maison Véfour, la maison des Prébendiers, le Lavoir et la Fresque, l’ Ecole publique, La Chapelle St Roch
Point info 42990 Saint Just en bas Saint-Just-en-Bas 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Saint-Just-en-Bas était une très ancienne paroisse fondée par les chanoines du chapitre de Saint-Just à Lyon en 1225.
patrimoine en éveil
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