UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Brousse

Balade découverte du jardin de la Brousse Reigner La Brousse

vendredi 14 août 2026 · Reigner · La Brousse

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Reigner
Adresse
52 Rue de L'Ocean
Ville
17160 La Brousse
Département
Charente-Maritime
Tarif
3 3 3

La Brousse

Balade découverte du jardin de la Brousse

Reigner 52 Rue de L’Ocean La Brousse Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Les Jardins de la Brousse cultivent un jardin mandala qui allie l’alimentaire, la poésie et le bien-être. Nous vous proposons de découvrir un espace en permaculture qui laisse la part belle aux plantes sauvages comestibles aussi.
  .

Reigner 52 Rue de L’Ocean La Brousse 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 47 90 79  lesjardinsdelabrousse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Jardins de la Brousse maintains a mandala garden that combines food, poetry, and well-being. We invite you to discover a permaculture space that also gives pride of place to edible wild plants.

L’événement Balade découverte du jardin de la Brousse La Brousse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge