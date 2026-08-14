Balade découverte du jardin de la Brousse Reigner La Brousse

Informations pratiques

La Brousse

Balade découverte du jardin de la Brousse

Reigner 52 Rue de L’Ocean La Brousse Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Les Jardins de la Brousse cultivent un jardin mandala qui allie l’alimentaire, la poésie et le bien-être. Nous vous proposons de découvrir un espace en permaculture qui laisse la part belle aux plantes sauvages comestibles aussi.

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Reigner 52 Rue de L’Ocean La Brousse 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 47 90 79 lesjardinsdelabrousse@gmail.com

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English :

Les Jardins de la Brousse maintains a mandala garden that combines food, poetry, and well-being. We invite you to discover a permaculture space that also gives pride of place to edible wild plants.

L’événement Balade découverte du jardin de la Brousse La Brousse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge