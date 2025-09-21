Balade découverte du patrimoine arboré de Gardanne Cinéma Casino Gardanne

Balade découverte du patrimoine arboré de Gardanne Dimanche 21 septembre, 15h00 Cinéma Casino Bouches-du-Rhône

prévoir des chaussures confortable (station debout fréquente), un chapeau et de l’eau.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le GNSA (Groupement National de Surveillance des Arbres), par son antenne locale, vous invite à une balade découverte du patrimoine arboré dans le centre-ville de Gardanne.

Nous vous proposerons plusieurs types d’interventions : connaissance de la vie de l’arbre, son statut juridique et les moyens de sa défense, mais également d’expression graphique d’une observation, etc.

Cinéma Casino 11 Cr Forbin, 13120 Gardanne, France Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

GNSA-Gardanne