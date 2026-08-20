Balade découverte du patrimoine de Ferrière-la-Grande – circuit 2 « les Trieux », Ferrère-la-Grande, Ferrière-la-Grande

Informations pratiques

Balade découverte du patrimoine de Ferrière-la-Grande – circuit 2 « les Trieux » Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h00 Ferrère-la-Grande Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Connaissant Ferrière-la Grande comme leur poche, les Ambassadeurs Ferrièrois, habitants enthousiastes, vous proposent une balade découverte du patrimoine local, parfois hors des sentiers battus, en même temps qu’un moment unique de partage et de convivialité. Lieux insolites, anecdotes, coutumes et traditions locales, histoire, légendes, chaque Ambassadeur Ferrièrois a ses petites spécialités…

En solo, en famille ou entre amis, venez découvrir la ville à travers un circuit , ou en cumulant les deux circuits pédestres proposés. Un livret de visite /jeu sera distribué aux enfants.

Ne perdez pas de temps pour réserver, les places sont limitées !

Gratuit – inscription obligatoire

Circuit 2 : « les Trieux » – départs 10h30 et 16h de l’entrée du Parc Miroux, rue Jean Jaurès / 15 personnes max. / Durée 1h30 – Boucle de 3,5 km

Ferrère-la-Grande place Gambetta, 59680 Ferrière-la-Grande Ferrière-la-Grande 59680 Nord Hauts-de-France https://www.ferrierelagrande.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 53 17 40 »}] Commune au patrimoine historique et industriel riche accès ligne 10, nombreux parkings, sur la vélo-route voie verte Paris-Moscou

Connaissant Ferrière-la Grande comme leur poche, les Ambassadeurs Ferrièrois, habitants enthousiastes, vous proposent une balade découverte du patrimoine local, parfois hors des sentiers battus, en a…

© ville de Ferrière-la-Grande