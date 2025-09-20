Balade découverte du patrimoine mévennais Mairie Saint-Méen-le-Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la mairie de Saint-Méen-le-Grand organise une marche pour partir à la découverte des parcs, et du patrimoine du centre-ville.

Le circuit d’environ 5km sera commenté pour que vous puissiez en apprendre d’avantage sur l’histoire de notre commune.

Un pot de l’amitié sera offert aux participants en mairie à la fin de la balade.

Mairie Place de la mairie 35290 Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 09 60 61 https://www.stmeen.fr/ https://www.facebook.com/mairiesaintmeenlegrand Plusieurs parkings gratuits sont disponibles proches du centre-bourg :

– rue Théodore Botrel (à proximité de l’Abbatiale)

– rue du Révérend Père Janvier, (près du Centre Culturel Théodore Botrel)

– rue Maurice (à proximité de l’accueil de loisirs)

– rue de Plumaugat (en face du local Familles Rurales)

Journées européennes du patrimoine 2025

©Mairie de Saint-Méen-le-Grand