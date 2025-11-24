Balade découverte du village de la Mongie et de la station RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre
Balade découverte du village de la Mongie et de la station RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre mardi 3 mars 2026.
LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 10:30:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
balade du village de la Mongie et histoire de la station. Inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie
RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr
English :
stroll through the village of la Mongie and history of the resort. On-site registration at La Mongie Tourist Office
German :
spaziergang durch das Dorf La Mongie und die Geschichte des Ortes. Anmeldung vor Ort im Office de Tourisme de la Mongie
Italiano :
passeggiata nel villaggio di La Mongie e storia della località. Registrazione in loco presso l’Ufficio del Turismo di La Mongie
Espanol :
un paseo por el pueblo de La Mongie y la historia de la estación. Inscripción in situ en la Oficina de Turismo de La Mongie
