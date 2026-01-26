Balade découverte du village de la Mongie et de la station RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre
Balade découverte du village de la Mongie et de la station jeudi 26 mars 2026.
LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2026-03-26
Début : 10:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
balade du village de la Mongie et histoire de la station. Inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie
RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr
English :
stroll through the village of la Mongie and history of the resort. On-site registration at La Mongie Tourist Office
