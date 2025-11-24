Balade découverte du village de la Mongie et de la station RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

Balade découverte du village de la Mongie et de la station

RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

balade du village de la Mongie et histoire de la station. Inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie

.

RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr

English :

stroll through the village of la Mongie and history of the resort. On-site registration at La Mongie Tourist Office

German :

spaziergang durch das Dorf La Mongie und die Geschichte des Ortes. Anmeldung vor Ort im Office de Tourisme de la Mongie

Italiano :

passeggiata nel villaggio di La Mongie e storia della località. Registrazione in loco presso l’Ufficio del Turismo di La Mongie

Espanol :

un paseo por el pueblo de La Mongie y la historia de la estación. Inscripción in situ en la Oficina de Turismo de La Mongie

L’événement Balade découverte du village de la Mongie et de la station Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65