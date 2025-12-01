Balade découverte du village et pot d’accueil Chalet d’accueil Longchaumois

Balade découverte du village et pot d’accueil

Début : 2025-12-28 10:00:00

fin : 2025-12-28 12:00:00

2025-12-28

Bienvenue dans le Haut-Jura !

10h départ pour une petite balade découverte du village de Longchaumois.

Rendez-vous devant le chalet Infos.

11h Pot d’accueil des vacanciers. .

