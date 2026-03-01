Balade découverte en forêt des Colettes Parking du Vert Plateau Bellenaves
Balade découverte en forêt des Colettes
Parking du Vert Plateau 4 route de Fontviolle Bellenaves Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Samedi 7 mars, l’association Lézard vert vous propose une balade découverte faune et flore en forêt des Colettes avec un guide naturaliste.
Parking du Vert Plateau 4 route de Fontviolle Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 16 31 77
English :
On Saturday March 7, the Lézard vert association is organizing a walk to discover the flora and fauna of the Colettes forest with a naturalist guide.
L’événement Balade découverte en forêt des Colettes Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme Val de Sioule