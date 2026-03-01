Balade découverte en forêt des Colettes Parking du Vert Plateau Bellenaves

Balade découverte en forêt des Colettes

Samedi 7 mars, l’association Lézard vert vous propose une balade découverte faune et flore en forêt des Colettes avec un guide naturaliste.

English :

On Saturday March 7, the Lézard vert association is organizing a walk to discover the flora and fauna of the Colettes forest with a naturalist guide.

