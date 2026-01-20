Balade découverte en raquettes Lamoura
Balade découverte en raquettes Lamoura mercredi 4 février 2026.
Balade découverte en raquettes
Lamoura Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 13:30:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Venez profiter du Haut-Jura en hiver ! ??
Promenons-nous en raquettes au son de la neige qui crisse, et découvrons les techniques des animaux pour passer l’hiver au mieux. Une balade à vivre seul(e), en famille ou entre amis pour découvrir le Haut-Jura et ses animaux sous un autre jour.
À partir de 7 ans. Prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et une tenue chaude. Raquettes fournies par le CPIE.
??TARIF 1€ par personne RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque par téléphone au 03 84 45 22 97 ou par mail à accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr .
Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 communication.cpiehj@gmail.com
