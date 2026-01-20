Balade découverte en raquettes

Lamoura Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 13:30:00

fin : 2026-02-04 16:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Venez profiter du Haut-Jura en hiver ! ??

Promenons-nous en raquettes au son de la neige qui crisse, et découvrons les techniques des animaux pour passer l’hiver au mieux. Une balade à vivre seul(e), en famille ou entre amis pour découvrir le Haut-Jura et ses animaux sous un autre jour.

À partir de 7 ans. Prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et une tenue chaude. Raquettes fournies par le CPIE.

??TARIF 1€ par personne RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque par téléphone au 03 84 45 22 97 ou par mail à accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr .

Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 communication.cpiehj@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte en raquettes

L’événement Balade découverte en raquettes Lamoura a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE