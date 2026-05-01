Balade découverte entre Bienne et plateau Longchaumois Longchaumois

Longchaumois

Balade découverte entre Bienne et plateau

Longchaumois Centre-ville Longchaumois Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Entre Morez et Saint-Claude, la Bienne creuse des gorges sinueuses, qui coupent de Haut-Jura en deux. Surplombant la rivière de près de 300 m, les monts de Bienne offrent une vue imprenable sur la vallée et sur l’escarpement de la gorge.

Au départ de Longchaumois, une boucle de 3 km nous permettra de rejoindre le belvédère de la Corbière et de profiter du paysage.

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. .

Longchaumois Centre-ville Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

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English : Balade découverte entre Bienne et plateau

L’événement Balade découverte entre Bienne et plateau Longchaumois a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)