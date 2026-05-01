Balade découverte entre Bienne et plateau Longchaumois Longchaumois
Balade découverte entre Bienne et plateau Longchaumois Longchaumois mercredi 20 mai 2026.
Longchaumois
Balade découverte entre Bienne et plateau
Longchaumois Centre-ville Longchaumois Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Entre Morez et Saint-Claude, la Bienne creuse des gorges sinueuses, qui coupent de Haut-Jura en deux. Surplombant la rivière de près de 300 m, les monts de Bienne offrent une vue imprenable sur la vallée et sur l’escarpement de la gorge.
Au départ de Longchaumois, une boucle de 3 km nous permettra de rejoindre le belvédère de la Corbière et de profiter du paysage.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. .
Longchaumois Centre-ville Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
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English : Balade découverte entre Bienne et plateau
L’événement Balade découverte entre Bienne et plateau Longchaumois a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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