BALADE DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION À MANTET

Mantet Pyrénées-Orientales

Au programme balade et échange autour des plantes, visite du terrain de culture, découverte des produits et dégustations. Uniquement sur réservation au 07.61.50.70.84 .

Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 61 50 70 84

English :

On the program: a walk and a chat about plants, a visit to the growing area, product discovery and tastings. By reservation only: 07.61.50.70.84 .

German :

Auf dem Programm stehen: Spaziergang und Austausch über die Pflanzen, Besuch des Anbaugebiets, Entdeckung der Produkte und Kostproben. Nur mit Reservierung unter: 07.61.50.70.84 .

Italiano :

In programma: passeggiata e discussione sulle piante, visita all’area di coltivazione, scoperta dei prodotti e degustazioni. Solo su prenotazione: 07.61.50.70.84 .

Espanol :

En el programa: paseo y debate sobre las plantas, visita a la zona de cultivo, descubrimiento de productos y degustaciones. Sólo con reserva previa: 07.61.50.70.84 .

